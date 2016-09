Living Colour regresan para denunciar los asesinatos racistas en EEUU

11 meneos 18 clics

usuarios: 10 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

cultura karma: 114

Gun violence takes the life of an African-American man every five hours. It's the leading cause of death for black men under the age of 35. La violencia armada se lleva la vida de un hombre afroamericano cada cinco horas. Es la causa principal de muerte para los hombres negros con menos de 35 años.