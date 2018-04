"Live Forever" de Oasis es elegida como la mejor canción británica de la historia por los oyentes de Radio X

En el TOP 20 están acompañados de coetáneos como The Stone Roses, The Verve o Pulp, clásicos como The Rolling Stones, David Bowie o Pink Floyd, y nombres más modernos como Arctic Monkeys o The Courteeners. Sin embargo, nos sorprende que no haya ninguna canción de, por ejemplo, los Beatles entre las favoritas de estos oyentes. Desde luego, si hacemos caso a sus gustos, está claro quién es la banda que todos esperan escuchar cuando conectan con esta emisora. Os dejamos la clasificación a continuación: