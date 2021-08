Lisboa acoge el primer centro de la London School of Economics fuera del Reino Unido [pt]

Lisboa fue la ciudad elegida por la London School of Economics and Political Science (LSE) para albergar su primer centro fuera del Reino Unido. Esta nueva iniciativa de la universidad tiene como objetivo principal apoyar a los estudiantes y ex alumnos en la creación de empresas socialmente responsables. "El panorama empresarial en Portugal está en alza. Lisboa ha sido un imán para la innovación y las empresas y pronto se convertirá en la capital de las startups del sur de Europa", justifica Laura-Jane Silverman.