Las lipotimias se llevan para triunfar esta primavera

No sabemos si es porque a las pobres modelos no les dan ni un medio vaso de agua en las sesiones o porque un año más lo femenino es sinónimo de languidez y "mustiedad". Todavía es más patético cuando intentan colarnos estas escenas con eslóganes tipo "Primavera llena de estampados, alegría y actitud". No contentos con humillarnos sólo en las fotos fijas, ahora lo que se lleva es hacer stories, es decir, vídeos en los que las mujeres además de estar al borde de la inanición, también están trastornadas porque hacen cosas muy extrañas.