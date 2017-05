Lionel Shriver: "Los gobiernos y los bancos están jugando con nuestra capacidad de supervivencia"

Lionel Shriver nació en Carolina del Norte pero lleva muchos años viviendo en Londres. Lionel antes no se llamaba Lionel -se llamaba Margarine- pero no le gustaba su nombre -de hecho, cuando dice Margarine lo dice como si estuviera burlándose de sí misma-, así que se lo cambió. Se puso un nombre de hombre con 15 años. Por entonces ya había empezado a escribir. "Siempre he sabido que sería escritora. No sé, quise escribir desde que empecé a leer compulsivamente", asegura. Y eso fue en algún momento anterior a su octavo cumpleaños. Recuerda que