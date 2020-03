Lionel Richie amenaza con volver a cantar ‘We are the world’ por el coronavirus  

Hace 35 años, Lionel Richie reunió a las estrellas más rutilantes del pop del momento para cantar todos a coro ‘We are the world’, posiblemente la canción más famosa del siglo XX. Ahora que la pandemia de coronavirus empieza a azotar América, Richie se plantea volver a unir a los artistas del momento para volver a cantar ‘We are the world’, según anuncia en una entrevista con la revista ‘People’.