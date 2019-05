“Una limusina para la Primera Comunión. Se nos está yendo la pinza”  

Sucedió en Granada. Una enorme limusina Hummer se detiene en la puerta de la iglesia y sale una niña de 8 años con su vestido de Primera Comunión. El día más especial de su corta vida… y en limusina. La foto fue tomada por el periodista Fran Viñuela el pasado 19 de mayo, que la compartió en Twitter y la compartió con el juez Calatayud, juez de menores de Granada, que recogió el guante y no tardó en compartirla en su blog: "No se me ocurre mucho más que añadir. Bueno sí, que se nos sigue yendo la pinza con las comuniones”.