Limpiadora de hospital, COVID persistente y 800 euros menos por la baja: "Tendré que trabajar enferma para que no falte dinero"

También está harta, como las otras limpiadoras de hospital, de lo que considera una constante discriminación. "¿Por qué, si me contagié en el hospital, no tengo derecho a cobrar todo mi sueldo estando de baja?". A diferencia de los sanitarios, las limpiadoras no han recibido ninguna gratificación COVID pese a haber vivido parecidos episodios de tensión, miedo y mucho estrés, y cuando contraen la enfermedad de larga duración la prestación de baja les alcanza tan solo el 75%.