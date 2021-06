Con la llegada del verano [...]muchos usuarios tiramos de[...]una tarifa ilimitada contratada en la línea principal del móvil, La realidad que es no resulta tan sencillo compartir los datos, no porque técnicamente no sea viable, sino porque las operadoras no dejan de esconder en la letra pequeña de los contratos límites y restricciones para evitar que el cliente haga un uso intensivo de las tarifas ilimitadas.