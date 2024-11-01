Limitar la cantidad de artículos?

Por un lado, empiezo diciendo que me gusta la sección de artículos, para quien no quiera mantener un blog, porque escribe muy de vez en cuando, es cómodo un sitio común, pero para evitar sensación de monopolio, se podría limitar de varias formas:

2 artículos seguidos sin que nadie escriba enmedio

3 artículos de los últimos 5 publicados

3 artículos/día

10 artículos/semana

...

pretenden evitar sensación de monopolio a corto y a largo plazo. Por ejemplo, alguien puede escribir 3 artículos en el mismo día (siempre aparecen cosas que decir), pero no 21 archivos en una semana.

Evidentemente habría que matizarlo, si la misma persona escribe en varios subs... pero como primera aproximación creo que haría la sección más variada