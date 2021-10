Lilian Pinheiro: "He estado meses sin saber lo que me pasaba, me sentía en un pozo sin fondo"

Siente incomprensión e impotencia. Hay días que no se puede levantar a causa del intenso dolor, hay noches que no puede dormir y su cotidianidad depende de cómo se despierte. No puede hacer planes a largo plazo ni programarse para hacer actividades. Lilian Pinheiro tiene 27 años, es madre soltera, originaria de Brasil y padece el síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC) o distrofia de Sudeck. Hace dos años empezó todo tras un cuadro de cambios de temperatura prolongado, de dolor, hinchazón y pérdida de movilidad en su mano derecha sin...