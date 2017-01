Las arengas del líder taxista que ha colapsado Barcelona: "Quien trabaje es un puto desgraciado y un puto esquirol"

Rock and roll de fondo y un mensaje de voz: "Mañana, el taxi de Barcelona va a dar un golpe de efecto muy fuerte (...) el taxista de a pie está enrabiado (sic.) (...) No vamos a dejar ya que nos pisen más. No vamos a dejar que le pierdan el respeto a nuestras familias. Vamos a defender a los nuestros, a nuestro modo de vida (...) Mañana vamos a hacer daño, lo sabemos, pero no se ha hecho con mala idea".