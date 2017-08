El líder de Podem, Albano Dante Fachin, dice que Pablo Iglesias le pidió que dimitiera

Albano Dante Fachin, secretario general de Podem Catalunya, ha asegurado que dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Echenique, Monedero o Mayoral piden "quitar a una dirección democráticamente escogida". Fachin ha afirmado que Iglesias y Echenique le han pedido que dimita. También ha explicado que no tiene miedo a que le destituyan. Fachin ha expresado también su posición ante la actitud de Monedero, que "no entiende que por 1.400 votos no hayamos entrado en los comunes". Fachin ha aseverado "Creo más a los círculos que en él".