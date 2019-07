Líder irlandés dice que anuncio de Boris Johnson sobre un nuevo acuerdo para el Brexit no es realista

La sugerencia del primer ministro Boris Johnson de que el acuerdo de retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea se puede renegociar por completo en los próximos meses no es posible “en el mundo real”, dijo el miércoles el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. Las requisitos infranqueables de la Unión Europea no han cambiado y su posición de negociación no lo hará antes de la salida prevista de Gran Bretaña de la Unión Europea, el 31 de octubre, agregó.