De los 29 psicólogos que hicieron informes de valoración sobre casos de violencia de género entre los años 2012 y 2019 en Andalucía, no todos eran licenciados en Psicología. Siete de ellos eran en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Educación, rama psicología.En las unidades de valoración no puede trabajar cualquiera, tiene que ser no solamente un psicólogo colegiado, sino que además sea psicólogo clínico.