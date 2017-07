Un libro para mejorar la vida sexual de las mujeres musulmanas

Los tabúes religiosos han acabado empobreciendo la vida sexual de muchos de los fieles de esas religiones, especialmente de las mujeres. Por esa razón, Umm Muladhat decidió escribir The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex, un libro que pretende ayudar a las mujeres musulmanas a disfrutar de su sexualidad con más conocimiento y libertad. Firmado bajo pseudónimo, para evitar las posibles represalias de los islamistas más radicales y para no quedar vinculada de por vida a este trabajo, el libro surgió a petición de una amiga.