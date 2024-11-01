Libro del axedrez, dados e tablas  

Digitalizado. Libro de los juegos de Ajedrez, Dados y Tablas. Alfonso X el Sabio (1221-1284), Sevilla, 1283. Gracias a su colofón sabemos que este manuscrito fue empezado y terminado en la ciudad de Sevilla en 1283, por lo tanto, una de las últimas obras promovidas por Alfonso X. Se trata de un compendio de juegos que recoge la rica tradición lúdica oriental, especialmente de India, a través de las fuentes árabes. Se compone de tres partes, la dedicada al ajedrez, que representa el intelecto, la de los dados, el azar, y la de las tablas, que re