La libra se viene abajo tras desvelarse los planes de Brexit duro que prepara Reino Unido

La libra esterlina no para de caer desde que se produjo el Brexit. A medida que se van conociendo los planes de Downing Street para acometer la salida de la Unión Europea, los inversores cada vez se alejan más de la divisa británica. La moneda del Reino Unido ha vuelto a perder precio este lunes, después de que 'The Sunday Times' desvelara los planes que este mism martes tiene que hacer públicos la primera ministra británica, Theresa May. Así, la libra ha llegado a perder los 1,20 dólares, lo que supone su nivel más bajo desde el año 1984.