La libertad, el PSOE, y la unidad de la izquierda

El principal problema de las izquierdas varias es la relación con los socialistas, cuanto oponerse y cuanto colaborar hasta entrar en sus gobiernos, y digo "sus" porque desde que Podemos lo intentó y no pudo siempre serán el socio minoritario.

Personalmente creo que una de las principales voluntades del PSOE, siempre ha sido perjudicar a su izquierda, no eliminarla por completo pero si debilitarla mucho para que de alguna manera fuese o su complemento o un ejemplo de utopismo irrealizable que les hiciera parecer la opción mas sensata a la hora de votar, el voto útil para frenar a la derecha.

Hace algún tiempo un dirigente de izquierda, cuyo nombre he olvidado, dijo que un gobierno de PP y VOX ellos lo frenarían en la calle, lo que no dijo como podrían hacerlo con la vigencia de la ley mordaza que los socialistas no quieren derogar (como prometieron) porque así perjudican a sus socios que ya ni protestan por ello.

El asunto de las libertades es donde mas se aprecia la necesidad de salirse cuanto antes de un gobierno de coalición que no hace mas que extender el desanimo y la desconfianza entre los votantes de izquierda, cosa que se manifiesta en sucesivos descalabros electorales.

Porque los socialistas son muy hábiles para decir una cosa y hacer otra, parece que se enfrentan a los desmanes liberticidas de Trump y al mismo tiempo levar a cabo políticas represivas y autoritarias, como por ejemplo en Cataluña, acabo de ver un video en youtube producido por "OCTUVRE" en que un diputado socialista catalán defendía con gesto serio y mala cara la presunción de veracidad de la policía ante un caso tratado en el Parlament en que un juez absolvió a un manifestante desautorizando un informe y acusación policial desmentidos por una prueba de la defensa en que se veía claramente que un manifestante no había agredido a un mosso.

Pero hay cosas mas significativas, los socialistas con el respaldo y apoyo de los sindicatos policiales estan llevando una campaña de ataque contra lo que significó la alcaldía de Ada Colau en el ayuntamiento de Barcelona, a la que culpan de todos los males de la inseguridad urbana, y todo porque a los policías barceloneses no les sentó nada bien que la alcaldesa criticara y se opusiera a algunas prácticas de estos.

En este contexto ocurrió hace poco un hecho poco comentado pero de gran importancia, se creó una corriente de opinión por parte de algunos medios de que en Barcelona había muchos navajeros y agresiones con arma blancay por ello todos los cuerpos policiales hicieron grandes redadas, pero no buscando a individuos con antecedentes o en lugares muy determinados (como conocidas bandas o grupos de hooligans) sino de forma aleatoria, registrando a muchísimos jóvenes sin ningún motivo justificado, vi en televisión que la policía se ponía a la salida de una estación de tren y registraban a todo el mundo que salía de ella cuando llegaba un tren.

Esta es la disyuntiva seguir siendo un socio sometido y humillado perdiendo cada vez mas apoyos o ser una oposición con voz y praxis propia apoyando en unas cosas y oponiéndose frontalmente en otras.