Liberada tras más de 13 horas la mujer retenida en Granada por el asesino de su marido

La Guardia Civil ha liberado esta madrugada a la mujer que se encontraba retenida desde primeras horas de la tarde del miércoles en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), por el presunto asesino de su marido, que ha sido detenido. La liberación, según fuentes próximas a la investigación, se ha producido al filo de las cinco de la madrugada tras más de 13 horas de negociación con el presunto autor del crimen.
El detenido es un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas