Liberada tras más de 13 horas la mujer retenida en Granada por el asesino de su marido

Liberada tras más de 13 horas la mujer retenida en Granada por el asesino de su marido

La Guardia Civil ha liberado esta madrugada a la mujer que se encontraba retenida desde primeras horas de la tarde del miércoles en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), por el presunto asesino de su marido, que ha sido detenido. La liberación, según fuentes próximas a la investigación, se ha producido al filo de las cinco de la madrugada tras más de 13 horas de negociación con el presunto autor del crimen.

De esos hay mas de uno, alguno hasta por aquí aparecen alguna vez. :troll:
Te llaman desde aquí:

www.meneame.net/story/guardia-civil-oliva-arrestado-torturas-detenida-

Edit: Vaya hombre, #_1 me tiene ignorado. Y no es que tenga yo mucha actividad por aquí.
#5 Voy a probar yo. Así veo si me metió ya también :roll:

#1 De parte de @rekus.

Te llaman desde aquí:

www.meneame.net/story/guardia-civil-oliva-arrestado-torturas-detenida-
Edit: Entendí "asesinato" y no "asesino".

Me falta café
#2

El detenido es un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas
#3 Había entendido mal el titular, necesito un café.
He leído "el asesino de su marido" como quien lee "el cabrón de su marido" y he pensado "pues entonces habrán liberado el cadáver de la mujer..."
VIVA LA GUARDIA CIVIL
