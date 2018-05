La Ley de Benford te ayudará

La Ley de Benford nos permite detectar, en una sucesión supuestamente no retocada de números, o en una cantidad ingente aparentemente no manipulada, la existencia de cambios deliberados. En una contabilidad, por ejemplo, esta ley nos dirá que es MUCHO más probable que aparezca un "1" que un "9". Luego si unos datos contables (un balance, unas pérdidas y ganancias, etc), aparecen con la misma frecuencia el 1 que el 8, el 2 que el 7 o similar... es que no son trigo limpio.