Los letrados del Constitucional, en contra de admitir el recurso para la investidura[Cat]

El informe de los letrados del Tribunal Constitucional ha propuesto la no admisión a trámite del recurso presentado por el gobierno español. El documento coincide con las tesis del informe que emitió el Consejo de Estado, en el sentido de que se trata de una actuación preventiva que se basa en la hipótesis de que el candidato no estará presente en el pleno del martes, y que no encaja con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.