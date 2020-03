La letra pequeña del decreto de alarma: sacar al perro, sí; pasear al niño, no

El decreto del estado de alarma por el coronavirus tiene letra pequeña. El texto aprobado ayer por el Gobierno y publicado en el BOE minutos antes de la medianoche, no es exhaustivo. Es sólo la columna vertebral a la que se le irán paulatinamente añadiendo precisiones y detalles. No obstante, del decreto general que establece el estado de alarma ya se pueden extraer las guías de lo que podrán o no podrán hacer los españoles durante los próximos 15 días naturales. Y, ¡ojo!, hay posibilidad de prórroga.