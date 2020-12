Leticia Sabater: "Estuve un par de años teniendo solo sexo anal para seguir siendo virgen"

Leticia Sabater se encuentra en plena promoción de su nuevo villancico, "Papa Noel, you're the only one", canción que ha vuelto a llamar la atención de miles de usuarios en internet. Vestida como Mamá Noel, la presentadora ha visitado 'Sábado deluxe' el 26 de diciembre, prestándose a una entrevista repleta de detalles de su vida sexual. Una vez más la cantante ha demostrado que no tiene vergüenza ninguna y ha respondido sin ningún problema a todas las preguntas que le han ido realizando los colaboradores del espacio de Telecinco.