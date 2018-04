Les han pedido que piensen... y no se les ha ocurrido ninguna mujer

Por Carme Chaparro. Debe ser que sólo nos quieren para eso. Ya saben. Para lo de siempre. Sexo. Porque, si no, no se entiende. Veamos. Encuesta. ¿Con qué personalidad española te gustaría irte de cañas? Y los españoles han contestado. Y no, no hay ninguna mujer. Incapaces de pensar en una mujer, alguien a quien admiren, o con quien quieran pasar un buen rato, porque a eso se va a tomar una caña a un bar, ¿verdad?, a charlar, a divertirse, a contarse cosas. Pero no, no hay ninguna mujer en la lista.