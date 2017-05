¿Y si les admitimos a los niños que el sexo se trata principalmente de placer? (EN)

Me dí cuenta por qué mi hijo se sentía confundido. “Cariño, la mayoría de las veces la gente no tiene sexo para tener un bebé. Lo hacen porque se siente bien. Una mujer puede quedarse "accidentalmente embarazada" si tiene sexo por placer y no usa un anticonceptivo eficaz." Él preguntó por qué no le dijeron estas cosas en la escuela. Mi pareja le explicó que los adultos estúpidamente piensan que si le dice a los niños la verdad sobre el sexo, van a tener relaciones sexuales antes de lo que realmente deberían. La evidencia indica lo contrario.