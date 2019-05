Leones españoles: el himno que Franco silenció

La letra no tenía connotaciones políticas. Su única motivación era la de ensalzar y rendir homenaje a un equipo que venía de sufrir una dolorosa eliminación en el Mundial de Italia de 1934. Pero su título,“los leones rojos”,fue motivo más que suficiente para que el himno compuesto en aquel momento para la selección española apenas tuviera recorrido. Con la llegada de Franco al poder fue vetado y eliminado del registro. Como si no hubiera existido. Además España empezó a jugar con camiseta azul y hasta 1947 no recuperaría el rojo..