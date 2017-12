Las lentejas de Mercadona son de Canadá y los espárragos de China

Surtido de galletas y barquillo. Quizás por goloso, quizás por curioso, lo cierto es que no pude resistirme a coger una bolsa de este producto en uno de los establecimientos de Mercadona. Su color rojo me llamó la atención, pero también las letras que aparecían debajo: Gebäck-und Weiffelmischung / Assortment of biscuits and wafers. ¿Fabricante? Hans Freitag. ¿Nacionalidad? Alemania.