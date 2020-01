La lenta caída de El Corte Inglés

La Gran Recesión impactó doblemente a El Corte Inglés y todavía estamos viendo sus consecuencias. El anuncio que hizo la semana pasada (cerrará, venderá o transformará 25 centros) es una gota más en el camino hacia la irrelevancia de la gran empresa española. Los problemas son múltiples y las salidas complicadas. Pero lo básico es que no ha sabido adaptarse a los tiempos. Quizá no había forma de adaptarse bien con un modelo anticuado sin grandes traumas que no tienen fácil solución.