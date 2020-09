Lenguas extintas como el irlandés antiguo podrían resurgir gracias a un proyecto innovador

Los sonidos de lenguas medievales como el irlandés más arcaico o el nórdico antiguo pueden volver a la luz gracias a un proyecto innovador a nivel europeo. Bajo el nombre de Augmented Vocality: Recomposing the Sounds o Early Irisih an Old Norse, dirigido por expertos en el Real Conservatorio de Birmingham, , que es parte de la Universidad de esa ciudad unirá a expertos en música y lingüístas en busca de las huellas sonoras de celtas y vikingos.