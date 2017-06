La lengua no tiene sexo: "Elle está cansade"

Pau es una persona de género no binario: no se identifica completamente como hombre ni como mujer. Lo llaman el tercer sexo y es un colectivo minoritario, invisibilizado, que se siente incómodo cuando tiene que marcar la casilla del género en los documentos oficiales -pide una tercera posibilidad-, que no está a gusto con la terminación -a de las palabras pero tampoco con la -o y que están acostumbrados, con dolor, a “decirle al médico que eres una persona no binaria y que te digan que eso no existe, que estás loco, que te lo estás inventando”.