Los legisladores presentan un proyecto de ley para prohibir a los miembros del Congreso y al presidente operar en los mercados de predicción (ENG)

Según el texto del proyecto de ley, facilitado en exclusiva a POLITICO, los legisladores están presentando una iniciativa legislativa bipartidista para prohibir a los miembros del Congreso, al presidente y a otros miembros del poder ejecutivo operar en determinados mercados de predicción.
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Recordar que Marjorie Taylor Greene mientras criticaba las vacunas satanicas5Gglobalistasabortivas del COVID tenía acciones de la empresas que las fabricaban
www.meneame.net/story/marjorie-taylor-greene-posee-acciones-3-fabrican
Y eso ya es un delito.