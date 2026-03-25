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Los legisladores presentan un proyecto de ley para prohibir a los miembros del Congreso y al presidente operar en los mercados de predicción (ENG)

Según el texto del proyecto de ley, facilitado en exclusiva a POLITICO, los legisladores están presentando una iniciativa legislativa bipartidista para prohibir a los miembros del Congreso, al presidente y a otros miembros del poder ejecutivo operar en determinados mercados de predicción.

| etiquetas: legisladores , proyecto , ley , prohibición , congreso , presidente , mercados , usa
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3 comentarios
9 1 0 K 122 actualidad
otama #3 otama
Tranquilos, no dice nada de los hijos repelentes de trumpo. Podra seguir haciendo negocietes :-)
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
A!!! Que no lo tenían? xD

Recordar que Marjorie Taylor Greene mientras criticaba las vacunas satanicas5Gglobalistasabortivas del COVID tenía acciones de la empresas que las fabricaban xD
www.meneame.net/story/marjorie-taylor-greene-posee-acciones-3-fabrican
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JackNorte #2 JackNorte
El problema no es participar sino usar informacion privilegiada que es lo que parece que ha pasado.
Y eso ya es un delito.
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menéame