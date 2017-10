La lección de un psiquiatra experto en asesinos en masa que todos los medios deberían recordar hoy  

Llevamos veinte años de asesinatos en masa, a lo largo de los cuales he repetido insistentemente a la CNN y a otros medios lo siguiente: si no queréis propagar más asesinatos como estos, no empecéis las noticias con el sonido de las sirenas, no pongáis fotografías del asesino, no lo convirtáis en un especial informativo 24/7, haced todo lo que podáis por no convertir el recuento de víctimas el enfoque que liderará la historia y no hagáis del asesino una especie de anti héroe.