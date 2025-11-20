Laura Pinillas, bióloga: "Hay casos documentados de mujeres embarazadas que se han vuelto a quedar embarazadas"

Existen registros médicos que prueban este fenómeno rarísimo conocido como superfetación, caracterizado por una segunda ovulación y posterior fecundación cuando ya existe un embarazo en curso. Uno de los episodios más llamativos sucedió en 1998. Según relata la bióloga, una mujer de 38 años, madre de dos hijos, acudió al médico tras experimentar un sangrado a las siete semanas de gestación. Lo que parecía una consulta rutinaria terminó convirtiéndose en una sorpresa monumental para los especialistas.