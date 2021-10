Suelo decir en mis clases que el hombre aún no ha creado la máquina para viajar al pasado, pero sí la máquina para viajar al futuro: la escritura. Hasta ahora pensaba que era la única forma, pero acabo de descubrir un nuevo sistema que desconocía: Las #Songlines . El caso es que cuando los primeros pobladores de Australia llegaron a la isla, pues fíjate qué problema, no había Google Maps... bueno ni mapas... bueno, ni escritura... bueno ni papel. No había nada de nada.