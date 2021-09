Las ETT falsas

Muchos trabajadores creéis que os ha contratado una ETT e incluso esa empresa os ha dicho que es una ETT y hasta tienen un nombre parecido, pero no igual, que las ETT reales más famosas. Pero en muchos casos es mentira: esa empresa no es una ETT y para ti no es ninguna tontería porque si no lo fuera podría suponer que te debieran dinero. Para comprobarlo, no os podéis fiar del nombre de la empresa que ponga en vuestro contrato, en las nóminas, en las cartas, en las facturas de los clientes y menos aún en el cartel de la puerta.