Collins fue miembro de The Collins Kids, junto con su hermana Lorrie (1942-2018). Sus éxitos en la década de 1950 incluyeron "Hop, Skip and Jump", "Beetle Bug Bop" y "Hoy Hoy". The Collins Kids se convirtieron en artistas habituales de Town Hall Party en 1954, aparecieron en el Grand Ole Opry y en la versión televisiva del programa, Tex Ritter 's Ranch Party , a finales de la década de 1950.