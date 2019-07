Larga vida a los chochos  

No estáis cansados de esos aperitivo sin gracia que se repiten y repiten y repiten y repiten? ¿O de que el edamame, la vaina verde japonesa, esté más representado en las primeras línea de las cartas que nuestro altramuz? Digámoslo alto y claro: el altramuz es el edamame patrio. Y además sale cuatro veces más barato. Pero no, no es solo el cansancio ni la voluntad de ahorro lo que me hacen reivindicar las maravillas de los altramuces y fundar el MIRA (Movimiento Independiente de Reintroducción de los Altramuces).