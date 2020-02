«Veneno en la piel» o «Escuela de calor» son hits incontestables que fueron debidamente reconocidos en las listas. Forman parte de la eternidad ochentera, pero Radio Futura no era en realidad un grupo orientado al pelotazo. Sus discos no admiten precocidad. Pero en el último LP alcanzaron su sonido definitivo, pero ya no sabían qué hacer con él.