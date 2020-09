El lanzamiento de ‘Mandy’ en VHS confirma el resurgimiento de este formato analógico

El resurgimiento de películas en VHS se asemeja al de la popularización de música en formato vinilo. Es una mezcla de nostalgia combinada con la estética que ofrece un soporte analógico de baja resolución. También es una buena forma de ofrecer objetos de colección a personas interesadas y fanáticos. Con Mandy no es la primera vez que se hace. Witter Entertainment, encargado del lanzamiento, también ha puesto a la venta otras películas en VHS como Yoga Hosers, Director's Cut, Extremity, Portals, Red Christmas o All the Creatures.