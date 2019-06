Ladrones succionaron gasolina de autobús pero por error lo que chuparon fue del depósito del baño

El karma es algo que no se puede ver ni tocar y debido a esto muchas personas no creen en su existencia, pero sin duda toda injusticia cometida que no recibe su castigo debería ser pagada de algún modo ¿cierto? Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió con unos ladrones a los que les ha quedado muy claro, y también a los incrédulos, que el karma si existe. Estos amantes de lo ajeno imaginaron que sería una buena idea robar gasolina de un autobús, pero no pensaron que al final todo les saldría mal.