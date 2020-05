Los laboratorios veterinarios excluidos para hacer PCR: "Hay capacidad para hacer millones"

La indignación e impotencia de los profesionales de la sanidad animal está llegando al límite tras sentir durante semanas los desplantes del Gobierno ante su ofrecimiento en la lucha contra la pandemia. La frustración de los veterinarios parte de una base: el coronavirus es una zoonosis, lo que viene a significar, que es una enfermedad de origen animal. «Estos laboratorios no hay que inventarlos, existen y están a su disposición» «El por qué no los utilizan es la gran incógnita, no lo sabemos porque ellos no nos lo quieren decir...