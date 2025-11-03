La Víctima 230

¿Qué tipo de final es este? Las mentiras seguirán en boca del expresidente, mientras la jueza desvela las verdades. No sabemos qué cambia después del grotesco discurso. Mazón sigue aforado, sigue siendo diputado, lo sustituirá alguien que lo arropó hasta el último momento y Vox marcará el paso. Eso sí, las víctimas no van a estar dispuestas a concederle la categoría de víctima 230 a quien los desatendió el día de su desgracia. Lo seguirán señalando con el dedo. Visible en modo lectura.