La vacuna comunista

No, no es la rusa. Ni siquiera la china. La verdadera vacuna comunista es la española. Una vacuna que no puede ser comprada en el mercado por los ricos en la sanidad privada para librarse del virus y les obliga a esperar su turno. Esperar, como los pobres. La privatización de la gestión de la vacuna tiene una ventaja sobre el sector público que pocos están atendiendo: Es mas fácil favorecer que los ricos no tengan que esperar su turno y puedan saltarse las barreras con las que los más desfavorecidos se encuentran cada día. Pero Ayuso tiene un…