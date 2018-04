La ‘no violación’

Eran ocho o diez tipos, aunque a mí me parecieron cincuenta en el momento en el que tomé la decisión de levantarme y salir corriendo, y cincuenta mil a medida que me agarraban, levantaban la falda, sujetaban y manoseaban, mientras se reían y balbuceaban cosas que no entendía (...) Ocurrió un verano de hace más de 30 años. Yo tenía 13 y estudiaba inglés en un pueblo de Inglaterra. Ese día regresaba después de las clases y de tomar unas hamburguesas con mis compañeros.