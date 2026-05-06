La Madre Caja

La nueva convención social nos dice que el móvil nos ha embrutecido. La versión más sofisticada del argumento añade datos de atención, curvas de dopamina y alguna referencia a Shoshana Zuboff para que parezca que no es simple nostalgia. La versión popular se limita a señalar que la gente mira la pantalla en el metro. Pero ambas versiones comparten el mismo punto ciego. Porque lo que nadie se para a considerar es el otro lado de esa pantalla. Antonio Escohotado, en sus últimos años de lucidez combativa, señalaba algo que, de tan obvio, solo...
