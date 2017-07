¿Cómo es posible que yo me atreva a criticar la estupidez dentro de la izquierda y "no me ocupe" de la derecha? ¿Por qué es bueno rehusarse a las complicidades que propone una parte de la izquierda con irracionalidades religiosas, anticientíficas y místicas? Más aún: ¿por qué sería indecente seguir callando con todo lo que se juega en la ciencia, la educación y el futuro de nuestras sociedades...