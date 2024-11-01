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Kneecap se compromete a donar los beneficios de las ventas a organizaciones benéficas tras alcanzar su mejor posición en las listas con un álbum en gaélico: «Fenian» ha llegado al número dos en UK

Kneecap se compromete a donar los beneficios de las ventas a organizaciones benéficas tras alcanzar su mejor posición en las listas con un álbum en gaélico: «Fenian» ha llegado al número dos en UK

[ENG] El segundo álbum de estudio de la banda de Belfast Oeste salió a la venta el 1 de mayo, como sucesor de su aclamado álbum debut «Fine Art», y cuenta con colaboraciones de Kae Tempest, Radie Peat y Fawzi. En su primera semana de lanzamiento, «Fenian» ha alcanzado el número dos en la lista de álbumes del Reino Unido, superando con creces el número 42 que «Fine Art» logró en 2024, lo que lo convierte oficialmente en el álbum en lengua irlandesa que ha alcanzado una posición más alta en la historia de las listas británicas.

| etiquetas: kneecap , donación , fenian
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Fenian: Los fenianos fueron revolucionarios republicanos irlandeses que lucharon por la independencia de Irlanda del Imperio Británico durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. La palabra deriva del irlandés Fianna o Na Fianna Éireann (“guerreros de Irlanda”), que en la mitología celta era una banda de guerreros formada para proteger Irlanda, siendo Fionn Mac Cumhaill el más famoso de ellos.

en.wikipedia.org/wiki/Fenians

Resulta curioso que un disco con ese título sea el 2º más vendido en UK.
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