Kneecap se compromete a donar los beneficios de las ventas a organizaciones benéficas tras alcanzar su mejor posición en las listas con un álbum en gaélico: «Fenian» ha llegado al número dos en UK

[ENG] El segundo álbum de estudio de la banda de Belfast Oeste salió a la venta el 1 de mayo, como sucesor de su aclamado álbum debut «Fine Art», y cuenta con colaboraciones de Kae Tempest, Radie Peat y Fawzi. En su primera semana de lanzamiento, «Fenian» ha alcanzado el número dos en la lista de álbumes del Reino Unido, superando con creces el número 42 que «Fine Art» logró en 2024, lo que lo convierte oficialmente en el álbum en lengua irlandesa que ha alcanzado una posición más alta en la historia de las listas británicas.