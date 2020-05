Kilian Jornet; «mi afán en cada salida a la montaña es reducir la huella»

De bien sabido es que Kilian Jornet es un incondicional de la montaña y una de sus grandes prioridades es explorar y visitar nuevos lugares. Sin embargo, está muy comprometido con el medio ambiente. El corredor reconoce que las salidas a la montaña implican contaminación y un exceso de residuos. Unos deshechos de los cuales hay que responsabilizarse. "«En mis expediciones, como por ejemplo el Everest, voy muy ligero para no tener la posibilidad que dejar residuos. Al no instalar campamentos o cuerdas, no hay posibilidad de que se ..."