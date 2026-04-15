Kevin Warsh, candidato a la Fed, declara una fortuna de más de 100 millones con inversiones en SpaceX y Polymarket [ENG]  

El nominado para presidir la Reserva Federal de EE. UU. Kevin Warsh, ha revelado un patrimonio estimado entre 131 y más de 200 millones de dólares, con participaciones en empresas tecnológicas como SpaceX y Polymarket. Sus amplias inversiones en fondos, inteligencia artificial y criptomonedas, lo sitúan como el posible presidente más rico en la historia del banco central, en medio del escrutinio por posibles conflictos de interés. La esposa de Warsh, Jane Lauder es heredera del imperio Estée Lauder con un patrimonio de más de 2.000 millones.